E' morto dopo due settimane di coma, in seguito a un malore che lo aveva colpito mentre si trovava in cella nel carcere di Sollicciano . Secondo la famiglia, però, il decesso potrebbe essere stato

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Firenze, 15 febbraio 2024 –ledi. E per questo, secondo la famiglia, è necessario che venga effettuata. Soltanto così sarà possibile fare chiarezza sulla morte di Gafur Hasani, 51enne serboe deceduto a Careggi dopo giorni di coma. I parenti, per tramite del suo legale, l'avvocato Francesco Del Pasqua, chiedono che sia fatta chiarezza sul decesso: l'uomo, 51 anni, potrebbe quindi essere sottoposto ad autopsia. Secondo il legale, il, di origine serba, non soffriva di alcuna particolare patologia nota. Però, inindirizzate ai familiari, aveva descritto appunto un clima turbolento dentro la sezione in cui era recluso, con risse e aggressioni. L'autopsia è ...

Detenuto morto a Sollicciano: “Nelle lettere le accuse di percosse. Ora l’autopsia” Firenze, 15 febbraio 2024 – Nelle lettere le accuse di percosse. E per questo, secondo la famiglia, è necessario che venga effettuata l’autopsia. Soltanto così sarà possibile fare chiarezza sulla ...

Suicidi in carcere, uno ogni 54 ore “Un suicidio in carcere ogni 54 ore – per 20 in totale in 45 giorni – con un’età media di 40,8 anni, dieci detenuti italiani e dieci stranieri, con le carceri della Campania a maggiore rischio (4 suic ...

Roma ha dato la cittadinanza onoraria a Julian Assange L'iniziativa è partita dall'ex sindaca Virginia Raggi: solo due i contrari. L'ex redattore di Wikileaks è un nuovo cittadino romano ...