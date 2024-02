Quindi dico all'agente di polizia penitenziaria, in via riservata, di voler collaborare con i magistrati. La mia vera intenzione era di tagliare la gola al pubblico ministero che si sarebbe

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Unavrebbe finto dicon lasolo per essere interrogato dalla pm della Dda di Lecce,, e per tagliarle ladurante l'incontro. Il piano, poi...

Si finge pentito per uccidere la pm antimafia: «Volevo tagliarle la gola». Il piano choc di un detenuto in carcere Un detenuto avrebbe finto di voler collaborare con la giustizia solo per essere interrogato dalla pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, e per tagliarle la gola durante l'incontro. Il piano, ...

Si finge pentito per uccidere la pm durante l'interrogatorio, il piano choc (poi fallito) di un detenuto Ha finto di voler collaborare con la giustizia solo per uccidere la pm Carmen Ruggiero, tagliandole la gola nel corso dell'interrogatorio. Un piano choc quello di Pancrazio Carrino, ...

Detenuto finge di voler collaborare con la giustizia per provare a uccidere la pm Carmen Ruggiero: «Le taglio la gola» Un detenuto avrebbe finto di voler collaborare con la giustizia solo per essere interrogato dalla pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, e per tagliarle la gola ...