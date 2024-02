Detenuto finge di pentirsi ma voleva solo colpire la pm con un coltello di ceramica nascosto nel retto

Pochi giorni dopo il suo arresto fa sapere di avere intenzione di collaborare con la giustizia e arriva così il primo interrogatorio nel carcere di Lecce . Ma il suo obiettivo non è quello di

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 Pancrazio Carrino, 42enne accusato di associazione per delinquere di stampo mafioso, è stato arrestato nel luglio del 2023 e pochi giorni dopo il suo arresto ha dichiarato di voler collaborare con la giustizia. Così è stato fissato il suo primo interrogatorio nel carcere di Lecce, ma il suo obiettivo finale non era rivelare i segreti della Sacra Corona Unita ma di tagliare la gola della pm della Dda Carmen Ruggiero che ha firmato la richiesta di custodia cautelare che lo ha condotto in carcere insieme ad altre 21 persone. In realtà a quell’interrogatorio Carrino ci è arrivato con undinel, arma che aveva costruito in cella con alcuni pezzi di water. Il suo progetto è fallito grazie all’intervento tempestivo di un tenente dei carabinieri che gli ha ...

