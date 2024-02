Desyrée Amato | ha ucciso mia madre e la sorella “Poi mi ha detto | ‘Sparami tu' ”

ha ucciso la sorella e la madre è riuscita a salvarsi fuggendo dalla finestra del bagno dove si era rifugiata. Cristian Sodano, l'omicida, dopo avere sparato alle due donne ha seguito Desyrée Amato,

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 15 febbraio 2024), sopravvissuta alla strage di Cisterna di Latina, ha testimoniato davanti agli inquirenti sui fatti avvenuti martedì, 13 febbraio 2024. Quel giorno il suo ex fidanzato, Christian Sodano, haNicoletta Zomparelli, 49 anni, e la figlia Renée, 19, rispettivamentedella testimone. “Ha sparato prima a Renée, poi a mamma. Tanti colpi, quattro mi sembra di ricordare”, ha raccontato, 22 anni, agli investigatori della Squadra Mobile e del commissariato di polizia di Cisterna, come riportato da Il Messaggero. “Lo volevo lasciare, lui non voleva. Ci conoscevamo da nove mesi, più o meno. Da cinque stavamo insieme, ma negli ultimi due le cose non andavano più bene e avevo deciso di lasciarlo”. Già dal giorno prima, davanti ai discorsi ...