Desyree Amato e il faccia a faccia con l' ex Christian Sodano a Cisterna di Latina | M' ha chiesto di sparargli

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Adi, Renéee la madre sono cadute sotto i colpi diche non accettava di essere lasciato dalla findazata. Il racconto della ragazza

Renée era la sorella minore, ma era una leonessa, un po? come la mamma Nicoletta, Desyrée più delicata, «la principessa di casa» racconta una ... (ilmessaggero)

Renée era la sorella minore, ma era una leonessa, un po? come la mamma Nicoletta, Desyrée più delicata, «la principessa di casa» racconta una ... (ilmessaggero)

«L?ho visto tornare verso la porta di casa con la pistola. Allora ho cominciato a urlare con tutto il fiato che avevo in corpo e sono scappata». ... (ilmessaggero)

Cisterna, Desyrèe: «Così sono scappata». Il killer: «Due spari a Renèe, non volevo farla soffrire» I drammatici racconti agli inquirenti che indagano su Cristian Sodano, il finanziere arrestato per aver ucciso la madre e la sorella della sua ex. E la ragazza ricostruisce i momenti disperati della s ...

Cisterna di Latina, il drammatico…" L'uomo ha ucciso la madre e la sorella della fidanzata, che si è salvata scappando dalla finestra Prima ha confessato allo zio poi alla polizia. “Abbiamo litigato… Leggi ...

Cisterna di Latina, il drammatico racconto di Desirèe: “Mi ha detto ‘sparami tu’, allora sono fuggita di nuovo” La 22enne ancora sotto choc ha raccontato agli inquirenti come è risucita a fuggire all fuiria omicida dell’ex ...