Derby con l’Imolese | al via la prevendita

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Dopo la sosta dovuta alla concomitanza del torneo giovanile di Viareggio riparte domenica il cammino della D e quindi del Forlì. Per la 23ª giornata i galletti ospitano al Tullo Morgagnie per la squadra biancorossa è l’occasione per prendersi la rivincita per la sconfitta (1-3) patita in Coppa Italia alla quale seguì il pareggio (1-1) del match d’andata in ottobre. Per assistere alla gara, in programma alle 14.30, i biglietti sono in vendita online sul sito di Vivaticket. Il botteghino dello stadio sarà aperto domenica partendo dalle ore 13. Questi i prezzi dei tagliandi. Tribuna Centrale: 20 euro; tribuna laterale 15 (intero) e 12 euro (ridotto: per Under 30, Over 65 e donne); gradinata 10; i nati dal 2005 in poi entrano gratuitamente, ma dovranno ritirare comunque il biglietto presso il botteghino di viale Roma.