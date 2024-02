Denisova: un gene ha plasmato l’adattamento al clima freddo L'eredità genetica dei Denisova continua a svelare segreti sull'adattamento al clima, in particolare il gene SLC30A9 e le sue varianti.

Researchers map genome for cats, dolphins, birds, and dozens of other animals Researchers mapped genetic blueprints for 51 species including cats, dolphins, kangaroos, penguins, sharks, and turtles, a discovery that deepens our understanding of evolution and the links between ...