Dengue | cresce l’allarme per la febbre spaccaossa | “E la Lombardia come si sta preparando?”

allarme Dengue da Singapore e Brasile Allarme Dengue da Singapore e Brasile Allarme febbre Dengue e proteggersi con piccoli accorgimenti Cresce la test condotti all'estero ne hanno dimostrato l'

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Milano –l’allertadopo l’impennata di casi a livello internazionale (particolarmente colpiti Brasile e Argentina). In Italia sono scattati controlli negli aeroporti e la disinfezione degli aeromobili per prevenire il rischio di diffusione dell'infezione. Il livello di vigilanza è stato innalzato all'aeroporto di Fiumicino rispetto agli aerei provenienti e alle merci importate dai Paesi in cui è “frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia”. In Italia"ci sono segnali che negli ultimi anni qualcosa stia cambiando, ma al momento la trasmissione autoctona della, cosìin altri Paesi europei, è un evento raro. La maggioranza dei casi è stata contratta all'estero”, ha sottolineato Flavia Riccardo, medico epidemiologo dell'Istituto Superiore di Sanità, spiegando che lo scorso anno ...