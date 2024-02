Delusione Natan | che beffa per il brasiliano | non accadeva da 20 anni

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Arriva d’oltreoceano la news inerente all’estate 2024. L’evento ha infatti colpito anche il Napoli e in particolare. Il Napoli si prepara a ritrovare la via di casa dopo la sconfitta contro il Milan. Gli azzurri passeranno infatti da San Siro al Maradona per affrontare il Genoa di Gilardino, che già all’andata mise in difficoltà la compagine partenopea. A Marassi fu infatti proprio la formazione rossoblu a passare in vantaggio per ben due volte, prima di essere riacciuffata sul 2-2. La partita di Fuorigrotta prevede però di seguire tutt’altro copione a distanza ormai di numerosi mesi da settembre. Nel Napoli vi è infatti un nuovo tecnico, un nuovo modulo e alcune nuove ambizioni. Giallo però sul possibile impiego didal primo minuto, dopo che proprio quest’ultimo è stato raggiunto da una news molto dura. Il Brasile non va alle Olimpiadi, ...

Reggiana, grattacapo Girma: in dubbio per la Ternana La Reggiana di Alessandro Nesta si sta preparando per ospitare la Ternana in una sfida delicata per la salvezza. Secondo quanto riporta La Gazzetta di Reggio, il tecnico dei granata dovrà probabilment ...

EUROPA LEAGUE - Milan, Pioli: "Ora questa competizione è la nostra Champions League" "Non averla mai vinta è una motivazione in più. Qualche mese fa c'è la stata la delusione, ma ora la nostra Champions è l'Europa League. Dobbiamo rimanere concentrati, il Rennes sta molto bene": lo di ...

IL MATTINO - Da Callejon a Zielinski, tutti i casi di addio a stagione in corso in casa Napoli Non il migliore degli addii per un giocatore che di fatto a Napoli si è consacrato: dalla delusione per lo scudetto mancato nel 2018 a quello conquistato lo scorso anno sotto la guida di Spalletti. Ma ...