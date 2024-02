il trio italiano più famoso al mondo " formato da Piero Barone, portando sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti " in in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto

Del Piero: «Non mi sarei mai aspettato l'Inter così forte…» (Di giovedì 15 febbraio 2024) Alessandro Del Piero, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni. QUALITA' DI GIOCO – «Se la squadra nerazzurra può essere inserita tra quelle che possono andare avanti in Europa? Mi trovo d'accordo con chi pensa di sì. Perché l'Inter è diventata una squadra forte, nel senso… forte. Sa quando attaccare bene, sa quando fare gol, sa quando deve difendere, sa gestire la gara per tutti i novanta minuti, ha grande qualità tra i giocatori in tutti i settori, un centrocampo che ha raggiunto una maturità, una freschezza e completezza nell'insieme che non ci saremmo mai aspettati. Che Calhanoglu facesse un'ascesa ...

