“Decreto Caivano” | dispersione e sicurezza minori in ambito digitale | gli adempimenti

che lavora a stretto contatto con una ventina di scuole della periferia orientale di Napoli per sottrarre quanti più ragazzi alla dispersione. Moreno è convinto che il "decreto Caivano" non produrrà

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il-legge 123 approvato dalla Camera dei deputati l’8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalitàle, nonché per ladeiin” cosiddettopoi convertito nella Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalitàle, nonché per ladeiin” ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D.lgs. 297/1994) con una nuova disciplina ...

L’inchiesta. Scuola, fondi anti-abbandono. «Napoli deve aiutare i ragazzi in fuga» In Campania dispersione scolastica oltre il 16 per cento. Per combatterla, 20 gli insegnanti mandati nel capoluogo. Partiti i primi ammonimenti a genitori di studenti assenti ingiustificati ...

La sparatoria in via Milano a Partinico, trovata l’auto utilizzata dal commando Trovata l’auto utilizzata dal commando che ha organizzato la notte trascorsa la sparatoria in via Milano. E’ stata individuata dai carabinieri alla periferia della città. A mettere sulla pista giusta ...

Sicurezza, i Comitati al sottosegretario Prisco: “A Firenze situazione drammatica” Dopo l’appello, inviato via Pec, per chiedere un ‘Decreto Caivano per Firenze’ inviato da cinque Comitati cittadini (piazza Leopoldo, Ex Comunale, San Iacopino, Vitabilità, Borgo La Croce-Pietrapiana) ...