Deadpool & Wolverine tanto amore nel nuovo poster

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project , che ha firmato la regia dell'

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Finalmente le due icone della Marvel,, possono celebrare la loro unione cinematografica nelÈ uscito un, romanticissimo,riguardo il prossimo film di. D’altra parte l’attesissimo cinecomic con Shawn Levy alla regia e Ryan Reynolds che si riconferma protagonista, stavolta affiancato da Hugh Jackman, ha già segnato unrecord ancor prima dell’uscita. Il film arriverà nelle sale il prossimo 24 luglio, ma sembra che il suo trailer sia il più visto di sempre in tutto il mondo già nelle prime 24 ore. Sembra cheabbia spodestato Spider-Man: No Way Home. Il trailer di ...