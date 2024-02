as part of a Media Day, five days ahead of Inter by GABRIEL BOUYS / AFP) Buon esordio di De Rossi Prosegue così l'ottimo momento delle italiane Nel festeggiare, con la mano destra ha fatto il

De Rossi: «Con l’Inter ricevuto un segnale. Lukaku fra i più forti al mondo!» (Di giovedì 15 febbraio 2024) Al termine di Feyenoord-Roma Daniele De Rossi fa riferimento alla sfida contro l’Inter, dalla quale ha compreso un limite della sua squadra. Poi l’allenatore si sofferma sull’ex nerazzurro Romelu Lukaku. segnale – Daniele De Rossi al termina della sfida di Europa League dichiara su Sky Sport 24 : «Se prendi spesso e volentieri gol nella stessa maniera vuol dire che l’allenatore deve lavorare di più su questo. Questa settimana abbiamo avuto pochi allenamenti ma in una seduta abbiamo toccato tanto questo fondamentale. Dobbiamo innanzitutto prendere meglio lo spazio per la porta, prima ancora che parta il cross. E una volta che abbiamo occupato quello spazio, sia i centrocampisti che vengono a supporto che i due centrali devono dividersi gli uomini che stanno dentro. Sia sui cross alti che su quelli ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di giovedì 15 febbraio 2024) Al termine di Feyenoord-Roma Daniele Defa riferimento alla sfida contro, dalla quale ha compreso un limite della sua squadra. Poi l’allenatore si sofferma sull’ex nerazzurro Romelu– Daniele Deal termina della sfida di Europa League dichiara su Sky Sport 24 : «Se prendi spesso e volentieri gol nella stessa maniera vuol dire che l’allenatore deve lavorare di più su questo. Questa settimana abbiamo avuto pochi allenamenti ma in una seduta abbiamo toccato tanto questo fondamentale. Dobbiamo innanzitutto prendere meglio lo spazio per la porta, prima ancora che parta il cross. E una volta che abbiamo occupato quello spazio, sia i centrocampisti che vengono a supporto che i due centrali devono dividersi gli uomini che stanno dentro. Sia sui cross alti che su quelli ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza