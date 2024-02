De Mggio | “Osimhen potrebbe arrivare solo nel tardo pomeriggio a Napoli”

Appuntamento mercoledì 3 mggio allo stadio "Marcantonio Bentegodi" Sponda Udinese, Nestorovski potrebbe sostituire là davanti Beto, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen,

Osimhen per l’aereo: il piano del Napoli per farlo rientrare. In forse la sfida col Genoa Victor Osimhen ha perso l'aereo per Napoli. Il club azzurro si sta adoperando per farlo rientrare in Italia. Quasi impossibile la presenza col Genoa.

TMW - Lookman torna dalla Nigeria con una distorsione alla caviglia, salta il Sassuolo Ademola Lookman ha svolto terapie nel corso dell'allenamento odierno dell'Atalanta, in programma questa mattina al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Il giocatore è rientrato ieri sera dopo il se ...

KK - La ricostruzione del caso Osimhen: in ritardo il volo Lagos-Istanbul Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime sul caso legato al rientro in ritardo di Victor Osimhen a Napoli ...