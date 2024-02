Ddl Capitali | norma sulla lista del cda rischio per la fuga delle public company; Ventoruzzo Amf Italia | Con l’1% dei voti | il 20% del board

La norma ha già attirato le osservazioni di importanti manager a fondo le logiche della regolamentazione del mercato dei capitali. in direzione diametralmente opposta alla logica di fondo del Ddl

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “Due gioielli, duecome Prysmian e Finecobank, che non hanno fra i loro azionisti una fondazione che si lamenta per non avere abbastanza rappresentanza o un azionista di riferimento, rischiano di dovere emigrare per avere la certezza di avere un consiglio rappresentativo”. Così Andrea