in una intervista, dice: 'Gli artisti dovrebbero salire sul palco, fare la loro bella esibizione e andarsene', e poi 'per le prossime edizioni sarebbe utile pensare a una sorta di Daspo per chi

“DASPO PER CHI FA POLITICA A SANREMO”: VICE MELONI PERDE LA TESTA. FUGA DAL FESTIVAL? (Di giovedì 15 febbraio 2024) Mentre il Vaticano con il duro intervento del Cardinale Parolin ripete in sostanza le stesse parole di Ghali, gettando nel panico totale la Rai, uno dei VICE della premier MELONI, il sottosegretario alla Presidenza del Consisglio Alessandro Morelli, leghista, lancia dalle pagina di Libero una proposta choc. Quello è il FESTIVAL della canzone italiana ed è vergognoso che venga utilizzato e sfruttato da chi dovrebbe solo cantare e invece fa altro: fa della propaganda POLITICA. Gli artisti dovrebbero salire sul palco, fare la loro bella esibizione e andarsene. Morelli ha lodato Loredana Berté: “Sono un rocchettaro alla vecchia maniera e quindi preferisco quel genere. Poi anche il testo è un veramente illuminato, parla delle donne in modo intelligente e non ideologico” mentre bolla come estremisti da punire gli interventi ... Leggi tutta la notizia su bubinoblog (Di giovedì 15 febbraio 2024) Mentre il Vaticano con il duro intervento del Cardinale Parolin ripete in sostanza le stesse parole di Ghali, gettando nel panico totale la Rai, uno deidella premier, il sottosegretario alla Presidenza del Consisglio Alessandro Morelli, leghista, lancia dalle pagina di Libero una proposta choc. Quello è ildella canzone italiana ed è vergognoso che venga utilizzato e sfruttato da chi dovrebbe solo cantare e invece fa altro: fa della propaganda. Gli artisti dovrebbero salire sul palco, fare la loro bella esibizione e andarsene. Morelli ha lodato Loredana Berté: “Sono un rocchettaro alla vecchia maniera e quindi preferisco quel genere. Poi anche il testo è un veramente illuminato, parla delle donne in modo intelligente e non ideologico” mentre bolla come estremisti da punire gli interventi ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza