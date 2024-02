Darderi-Baez oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2024

Luciano Darderi ha trionfato nell'ATP 250 di Cordoba ed è entrato Quest'oggi il 22enne tornerà in campo negli ottavi del torneo di negli ottavi del torneo di Buenos Aires contro Sebastian Baez,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Lucianose la vedrà contro Sebastiannel secondo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della capitale argentina. L’azzurro, fresco di primo titolo vinto sul circuito maggiore e di ingresso in top cento, ha proseguito il suo momento magico andando a disporre in due set del qualificato albiceleste Mariano Navone. Adesso per lui c’è un altro padrone di casa, già sconfitto la settimana scorsa a Cordoba in occasione del penultimo atto. A partire leggermente favorito sarà il numero trenta del mondo secondo le quote dei bookmakers., tuttavia, ha già dimostrato di poterlo mettere in grosse difficoltà, anche se ripetersi non sarà facile. In palio per il tennista tricolore c’è l’accesso ai quarti di finale contro uno tra il ...