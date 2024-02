Danilo avvisa l’Inter | «Lotteremo fino alla fine | per noi anno zero»

specialmente dopo la vittoria dell'Inter di ieri.ancor più voglia di vendere cara la pelle dopo l' Allegri avvisa i suoi: "Sarà una partita Gatti, Bremer e Danilo in difesa, Weah, McKennie,

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 febbraio 2024)cerca di caricare la Juventus non arrendendosi per quanto riguarda la lotta scudetto. Al momentoè distante sette punti.a TNT Sports Brasil dice la sua sul progetto bianconero e sulla lotta con: «La Juventus sta seguendo la stessa linea ed è molto impegnata nella sostenibilità finanziaria, in altre parole, sta pensando a lungo termine. Sento che questo è “l’”, un nuovo inizio, in cui vogliamo tornare in Champions League e tornare ad essere rispettati in tutto il mondo del calcio. E, naturalmente, lottare per il titolo, proprio come in Coppa Italia». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...