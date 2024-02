Roma, De Rossi pronto all'esordio in Europa League . "Sono contento di esordire in Europa". Così Daniele De Rossi apre la conferenza stampa alla vigilia della partita di andata dello spareggio di

Daniele De Rossi all’esordio europeo in panchina. Una Roma diversa al De Kuip contro il ‘solito’ Feyenoord (Di giovedì 15 febbraio 2024) “Dovremo giocare contro una grande squadra uscita dalla Champions League. Ma una cosa è certa: neanche i nostri avversari saranno contenti di affrontarci”. Parola di Josè Mourinho dopo aver chiuso un deludente girone di Europa League alle spalle della modesta Slavia Praga. L’eredità la raccoglie Daniele De Rossi chiamato a guidare la sua Roma nella terza sfida in altrettante stagioni contro il Feyenoord di Arne Slot. Stasera il primo atto del doppio confronto, alle 18:45, in un De Kuip desideroso di rivincita dopo la sconfitta degli olandesi in finale di Conference League e ai quarti di finale di Europa League dello scorso anno. In realtà, ci sarebbe anche un altro precedente, sempre favorevole alla Roma, quello del 2015 ai sedicesimi di Europa ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di giovedì 15 febbraio 2024) “Dovremo giocareuna grande squadra uscita dalla Champions League. Ma una cosa è certa: neanche i nostri avversari saranno contenti di affrontarci”. Parola di Josè Mourinho dopo aver chiuso un deludente girone di Europa League alle spalle della modesta Slavia Praga. L’eredità la raccoglieDechiamato a guidare la suanella terza sfida in altrettante stagioniildi Arne Slot. Stasera il primo atto del doppio confronto, alle 18:45, in un Dedesideroso di rivincita dopo la sconfitta degli olandesi in finale di Conference League e ai quarti di finale di Europa League dello scorso anno. In realtà, ci sarebbe anche un altro precedente, sempre favorevole alla, quello del 2015 ai sedicesimi di Europa ...

