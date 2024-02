rientrato dalla squalifica alla pari di Kvaratskhelia. L' I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, reduci dalla vittoria per 2 a 0 Spostiamoci in Spagna , dove in Liga si giocano 6 partite per la

Dalla Spagna: “Kvaratskhelia nel mirino del Barcellona” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Mundo Deportivo – L’edizione odierna del quotidiano, ha lanciato un’indiscrezione per quanto riguarda l’interesse del Barcellona, per Khvicha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi tutta la notizia su forzazzurri (Di giovedì 15 febbraio 2024) Mundo Deportivo – L’edizione odierna del quotidiano, ha lanciato un’indiscrezione per quanto riguarda l’interesse del, per Khvicha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza