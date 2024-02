Dalla Russia nuovo allarme per gli Usa | “Satelliti grave minaccia alla sicurezza nazionale”

che potrebbe esserci un conflitto o una guerra con la Russia nei come le sfide poste dalla Cina', ha detto il primo diplomatico. I Oltre a ciò, anche la scelta del nuovo capo della NATO svolgerà

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nuove tensioni tra Stati Uniti e, questa volta per il controllo dei cieli. Mike Turner, capo repubblicano del comitato di intelligence della Camera, ha sollevato unche ha fatto eco attraverso i corridoi del potere a Washington. Si è rivolto direttamente all’amministrazione Biden, parlando di ciò che ha descritto come una “per la”. Secondo Turner, questaè legata alle armi anti-satellite della, una questione che ha sollevato preoccupazioni tra gli alti funzionari del Congresso, e non solo. Secondo fonti anonime citate dal New York Times, le nuove preoccupazioni si concentrano sulle iniziative russe volte allo sviluppo di un’arma nucleare anti-satellite. La ...