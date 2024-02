Dalla Cina un cambio di rotta | scatta l’obbligo di rendicontare la sostenibilità Ecco cosa vuol dire

Mercati della Cina continentale ancora chiusi per la festività Euro stabile, in calo il petrolio Sul mercato valutario il cambio dopo i risultati incoraggianti dalla stagione delle trimestrali.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Le recenti mosse della, con l’introduzione di linee guida più stringenti sullaper le società quotate, segnano un punto di svolta significativo nel panorama finanziario globale. Le borse di Shanghai, Shenzhen e Pechino hanno annunciato l’implementazione di nuovettive per la rendicontazione della, che entreranno in vigore nel 2026. Questa iniziativa colloca laa fianco di altri grandi mercati, come l’Ue con la suattiva sulla Rendicontazione Sostenibile Aziendale (CSRD), gli Stati Uniti con le prossime regole sulla divulgazione climatica della SEC, e altre giurisdizioni come Australia, Brasile, Singapore e Regno Unito. Queste linee guida riguardano quattro temi “core” – governance, strategia, gestione dell’impatto, rischi e opportunità, e ...

ESCLUSIVA - Russia usa partner cinese per produrre Citroen in sito inattivo Stellantis (Reuters) - Stellantis (BIT: STLAM) ha interrotto la produzione in Russia nell'aprile 2022, ma questo non ha impedito ai russi di usare un partner cinese per produrre nuove versioni dei modelli ...

Marco Polo: un mercante, la sua città e le altre Venezie In occasione dei 700 anni dalla morte e dei 770 dalla nascita Venezia celebra il genio e le imprese di una figura storica e al tempo stesso leggendaria. Nel suo libro Ermanno Orlando indaga i contesti ...

Stellantis, un 2023 da record: crescono ricavi (+6%) e utile (+11%) Con questa operazione, Stellantis colma una lacuna nel suo modello di business e trae vantaggio dalla competitività di Leapmotor sia in Cina sia all’estero. I veicoli commerciali Stellantis Pro One ...