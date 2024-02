Dal casertano è stato trasferito all'ospedale Cardarelli di Napoli per ricevere cure specifiche per la ferita maxillo facciale. Il pm ha disposto intanto il sequestro della salma del 24enne per

Dal Casertano a Napoli in bici, 14enne si perde e chiede aiuto alla Penitenziaria (Di giovedì 15 febbraio 2024) Un ragazzino di San Marcellino (Caserta) è stato soccorso dagli agenti davanti al carcere di Poggioreale: aveva pedalato per oltre 30 km e non sapeva come tornare a casa. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di giovedì 15 febbraio 2024) Un ragazzino di San Marcellino (Caserta) è stato soccorso dagli agenti davanti al carcere di Poggioreale: aveva pedalato per oltre 30 km e non sapeva come tornare a casa.

