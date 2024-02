Da quando l’Iran «protegge» i palestinesi? L’incontro-scontro tra Khomeini e Arafat

dagli attacchi delle milizie appoggiate dall'Iran. E questo perché l'ex presidente ha lanciato al Quando l'America lo dice, significa qualcosa. non vede l'alleanza che protegge l'America e il mondo.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il Medio Oriente non è stato «sempre» come lo vediamo oggi: alcuni decenni fa gli schieramenti erano molto diversi da quelli attuali. Ecco come è cambiato

giovani e pensione, in Italia, sembrano essere diventati due concetti autoescludenti: i giovani andranno in pensione con un assegno risicato e dopo ... (quifinanza)

Il Medio Oriente non è stato «sempre» come lo vediamo oggi: alcuni decenni fa gli schieramenti erano molto diversi da quelli attuali. Ecco come è ... (corriere)

L'alpinista Nasim Eshqi: «Così difendo i diritti delle donne in Iran e in tutto il mondo»: Il suo nome, Nasim, vuol dire "brezza gentile". Un nome appropriato: «Ho la resistenza per continuare all'infinito - dice - non mi fermo mai». Nasim Eshqi nasce a Teheran ...

Cavi sottomarini. Minaccia Houthi remota, serve diversificare le rotte: Secondo le informazioni disponibili, gli Houthi non hanno capacità di colpire da soli i cavi sottomarini. Emirati Arabia ...

Da quando, e perché, l’Iran è il «protettore» dei palestinesi La storia dell’incontro-scontro tra Khomeini e Arafat: Da quando l’Iran si è voluto accreditare come il principale protettore dei palestinesi E da quando l’Iran è diventato antiamericano Le due domande sono collegate fra loro. Le risposte sono important ...