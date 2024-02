Da Linate a Catania | volo sanitario d' emergenza per salvare una ragazza di 21 anni

Il Gino Lisa già traballa, la senatrice Fallucchi: “Vitale la continuità territoriale e il volo Foggia-Milano Linate” citando non a caso il volo verso Milano Linate, operato in regime di continuità territoriale tutto l’anno”; lo stesso studio sul mercato dei voli passeggeri di linea o charter evidenziò come il ...

Ryanair posiziona il quinto aeromobile a Catania e aggiunge al network 5 nuove destinazioni Pescara. Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha annunciato oggi (8 febbraio) il suo nuovo operativo record per Pescara per l’estate, con oltre 120 voli settimanali su 16 rotte ...

Nuovi orari estivi Lumiwings, da Foggia c’è solo Milano: confermato lo stop ai voli per Torino Cancellati i voli di marzo già prenotati. Mondo Gino Lisa prova a salvare almeno una o due rotazioni per l’estate ...