Cybersicurezza | Asstel | Filiera Tlc strategica Necessaria una politica industriale

Responsabile Lavoro e Relazioni Industriali Asstel, nel corso nel corso dell'evento "La sfida della cybersicurezza per un'Italia sono attualmente al centro dell'attenzione di tutta la Filiera

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 15 febbraio 2024) «Le TLC, attraverso i propri asset, hanno sempre sostenuto i processi di innovazione del Paese. Il Settore TLC è strategico a livello globale come abilitatore della trasformazione digitale attraverso la connettività, la progettazione e lo sviluppo di nuovi servizi digitali che rispondono alle esigenze di persone, imprese e Pubblica Amministrazione. Queste sfide richiedono di investire sulla qualità dei servizi, sull’innovazione di processo e di prodotto, nonché sulla crescita e sull’aggiornamento delle competenze professionali delle persone impiegate nelle imprese dellae sulla capacità di attrarre talenti. In questo contesto, le competenze nella cybersecurity giocano un ruolo cruciale. Servono professionisti altamente qualificati in grado di di accompagnare l’innovazione. La collaborazione tra pubblico e privato si misura in questo campo: insieme, possiamo ...