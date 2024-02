Cyber attacco Usa contro nave iraniana | cosa è successo nel Mar Rosso

Gli Stati Uniti hanno condotto un cyber attacco contro una nave spia iraniana. Lo rivela in esclusiva Nbc news.

Le aziende italiane sono in ritardo nelle difese contro gli hacker (ormai subiscono un’«infiltrazione» ogni 39 secondi, con una crescita del 40 per ... (panorama)

3 milioni di prodotti utilizzati per costruire una botnet: la storia diventa ta virale in rete è in realtà un po' diversa (wired)

Israele: «Due Stati Non è il momento di parlare di doni per il popolo palestinese» Stati Uniti e molti Paesi arabi lavorano a un piano dettagliato per una pace comprensiva tra israeliani e palestinesi che include "una cronologia fissa" per la nascita dello ...

