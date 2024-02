Cruciani furioso | “Immigrato molesta una ragazza? È già libero”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha commentato così le polemiche sulla nuova fiction Rai ‘Gloria’: “Cominciamo subito con i primi commenti. La prima cosa è abbastanza incredibile: ormai il nostro mondo è ossessionato e qualsiasi cosa è ridotta a sessismo e omofobia. Prendete per esempio questa polemica ridicola e senza senso. C’è una fiction Rai con Sabrina Ferilli che si chiama ‘Gloria’. Sui social sui, ma anche su diversi giornali e riviste, si apre una polemica su un bacio gay che sarebbe stato coperto. Due uomini, prima di baciarsi, si coprono con un cappello. Non c’è nessuno zampino della Rai meloniana, è un cappello! Non c’è nessuna censura nei confronti di un bacio gay.”ha poi ripreso le dichiarazioni del premio nobel per la fisica Giorgio Parisi in merito ai limiti di velocità: “Secondo, non basta essere dei premi ...