Crosetto dimesso dall’ospedale | ministro in buone condizioni dopo il malore

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato dimesso nel primo pomeriggio di oggi dall'ospedale San Carlo di Nancy di Roma dove era ricoverato per una lieve pericardite. "Desidero ringraziare tutti gli italiani per gli

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ildella Difesa Guidoè stato, nel primo pomeriggio di oggi,San Carlo di Nancy dove era ricoverato per una lieve pericardite. Ledel, spiega una nota del ministero della Difesa, sonoe, anche in Ospedale, durante la degenza, ha continuato a svolgere le sue funzioni, lavorando sui dossier più importanti e rimanendo in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e con il suo Gabinetto. “Desidero ringraziare tutti gli italiani per gli innumerevoli messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni” ha affermato ilche poi ha aggiunto: “La vicinanza che mi hanno dimostrato tanti cittadini è lo stimolo migliore per continuare a lavorare con determinazione e impegno al servizio del Paese, per la difesa e la sicurezza dell’Italia”. “Ledi salute delGuidosono, è statooggi indi generale benessere e soprattutto senza danni cardiaci. Il ricovero delha avuto un decorso regolare che gli ha permesso, in questi tre giorni, di continuare a lavorare”. Con queste parole il prof. Giuseppe Speziale, responsabile Cardiochirurgia Centro Cuore dell’Ospedale San Carlo di Nancy, annuncia le dimissioni delricoverato da martedì scorso presso il Centro Cuore dell’Ospedale romano di Gvm Care & Research. Il Centro Cuore dell’Ospedale San Carlo di Nancy è punto di riferimento per il trattamento delle patologie cardiache, valvolari e coronariche, che vanno dall’insufficienza mitralica, allo scompenso cardiaco, agli aneurismi e alle problematiche maggiori di natura coronarica e vascolare, senza dimenticare gli interventi di bypass. Grazie a un team multidisciplinare, volumi di intervento elevati e un approccio mininvasivo e transcatetere, il Centro Cuore ha sviluppato protocolli di intervento che consentono estrema precisione nella diagnosi ed elevati standard di cura, riducendo il rischio di complicanze e ottimizzando gli esiti clinici. “Desidero ringraziare Stefano Tonioni, responsabile dell’Unità di Emodinamica, e Giuseppe Campolongo, responsabile del Reparto di Cardiochirurgia di questo ospedale, che, insieme a tutto il team multidisciplinare del Centro Cuore, hanno seguito il”, conclude il prof. Speziale. L'articolo proviene da Italia Sera.