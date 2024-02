Crosetto dimesso dall' ospedale | ' grazie agli italiani'

Il ministro della Difesa in 'buone condizioni'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il ministro della Difesa, Guido, è statonel primo pomeriggio di oggiSan Carlo di Nancy di Roma dove era ricoverato per una lieve pericardite. "Desidero ringraziare tutti gliper gli innumerevoli messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni" ha affermato il ministro le cui condizioni di salute vengono definite 'buone'. Anche in, durante la degenza,ha continuato a svolgere le sue funzioni, lavorando sui dossier più importanti e rimanendo in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiro Giuseppe Cavo Dragone, e con il suo Gabinetto. "La vicinanza che mi hanno dimostrato tanti cittadini - le parole del ministro - è lo stimolo migliore per continuare a lavorare con ...