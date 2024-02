Crolla un sottobalcone a Roma | morta una 70enne

Tragedia a Castel di Leva, vicino Roma, dove una donna è morta colpita dai frammenti di un balcone. Tutto è accaduto intorno alle 12, Improvvisamente una parte del sottobalcone è crollato,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Un’anziana di 70anni ha perso la vita oggi a via Bisaccia, dove èto il cielino sottostante il suo balcone. La donna è stata tirata fuori tra le macerie ma non c’è stato modo di salvarla. I sindacati dei Vigili del Fuoco denunciano le condizioni dei pompieri nel Lazio – (ilcorrieredellacitta.com) Non c’è stato nulla da fare per l’anziana che oggi a mezzogiorno è stata recuperata tra le macerie del palazzo danneggiato in via Bisaccia, nel quadrante Sud di. L’anziana è rimasta vittima di un crollo di una parte sottostante del balcone di casa, che ha drammaticamente investito anche il suo spazio abitativo. Settantenneper il crollo di unLa squadra dei vigili del fuoco di Pomezia insieme a quella dell’Eur, sono intervenute al civico 74, per soccorrere d’urgenza una donna di 70 anni. ...