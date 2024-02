Crolla il balcone | muore anziana a Roma

Il balcone crollato era quello del piano superiore all'abitazione della vittima. Erano in corso lavori di

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ail crollo di unprovoca la morte di un’. La donna di 70 anni è morta aquesta mattina, poco dopo le 12. Si trovava nella periferia Sud della Capitale a Selvotta, in via Bisaccia 14. L’sarebbe rimasta schiacciata dopo il cedimento di una parte della struttura di unsovrastante il suo appartamento.Leggi anche: Ragù alla droga,bimbo di 2 anni e il padre patteggia Alcuni residenti se ne sono accorti e hanno allertato i vigili del fuoco, arrivati sul posto in breve tempo. Raggiunto il, hanno trovato il corpo senza vita dell’sotto le macerie. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del crollo. L’è stata travolta dal cedimento di una ...