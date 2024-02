Crescita al ribasso e nel 2025 l’Italia sarà maglia nera in Ue | ecco gli effetti della cura Meloni sul Pil

La Commissione Europea rivede al ribasso le stime della crescita nell'Ue e nell'Eurozona. Nelle previsioni economiche d'inverno, il Pil dell'area euro è visto crescere dello 0,8% nel 2024 (a fronte dell'1,2% stimato nello scorso

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Laeuropea rallenta e viene rivista alnelle previsioni d’invernoCommissione Ue. Ma le cattive notizie non finiscono qui, perché riguardano da vicino anche: dopo gli anni dida record, in cui Roma ha trainato tutta l’Unione, nel 2024 la nostratra le più basse e neladdirittura la più bassa in assoluto in Ue. Glidel governosi fanno sentire con sempre maggior peso dal punto di vista economico. Perlastimata è dello 0,7% nel 2024, rispetto allo 0,9% previsto in autunno. E anche il Pil del 2023 è stato rivisto al ...