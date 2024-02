quando in un tugurio di casa aveva messo la foto di Apollo Creed ? ubicati in una cornice adonica come il fisico dello spagnolo, Djoko finisce lungo, Carlos scatena il dritto. 1 - 1 il computo dei

Creed: come finisce il primo film della trilogia con Michael B. Jordan? (Di giovedì 15 febbraio 2024) Creed – Nato per combattere finisce con Donnie che si scontra con il suo avversario per il titolo di campione. Si tratta di un osso duro e qualche volta rischia di perdere, ma riesce sempre a rialzarsi. Ha quasi battuto per KO il suo avversario, ma la conclusione della sfida decreta Creed il pugile sconfitto, sebbene tutto il pubblico acclami il suo nome. Negli ultimi istanti si vedono Donnie e Rocky che corrono salendo la scalinata di Philadelphia e guardano la città dall’alto. La trama del film ripercorre la storia del figlio del defunto ex campione Apollo Creed. Adonis ‘Donnie’ Johnson, questo il nome del nostro protagonista, si ritrova a lottare per affermare la propria eredità di pugile. In cerca di un valido allenatore che possa portarlo al successo, si ritroverà sulla soglia di ... Leggi tutta la notizia su screenworld (Di giovedì 15 febbraio 2024)– Nato per combatterecon Donnie che si scontra con il suo avversario per il titolo di campione. Si tratta di un osso duro e qualche volta rischia di perdere, ma riesce sempre a rialzarsi. Ha quasi battuto per KO il suo avversario, ma la conclusionesfida decretail pugile sconfitto, sebbene tutto il pubblico acclami il suo nome. Negli ultimi istanti si vedono Donnie e Rocky che corrono salendo la scalinata di Philadelphia e guardano la città dall’alto. La trama delripercorre la storia del figlio del defunto ex campione Apollo. Adonis ‘Donnie’ Johnson, questo il nome del nostro protagonista, si ritrova a lottare per affermare la propria eredità di pugile. In cerca di un valido allenatore che possa portarlo al successo, si ritroverà sulla soglia di ...

