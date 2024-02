avuto i numeri per il mandato al relatore sulla commissione Covid. Avs e M5S. 'La maggioranza - ha detto Elena Bonetti - non ha Per Luana Zanella di Avs si tratta di 'una ferita alle istituzioni e

Covid: Zanella (Avs), 'brutta pagina storia parlamentare' (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb (Adnkronos) - “Ieri sera abbiamo vissuto una brutta pagina della storia parlamentare. La destra ha usato toni provocatori, accusatori e menzogneri contro l'ex presidente del Consiglio Conte e l'ex ministro Speranza, portando così il clima in Aula alla esasperazione". Lo dice la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella. "Ci siamo sentiti scagliare addosso tutta la propaganda viscerale con cui la destra guarda al mondo no vax al quale toglie anche il peso delle multe. Ricordo che i vaccini sono stati scelti anche da chi nutriva legittimi dubbi sulla loro efficacia, persone che hanno anteposto i loro dubbi alla urgenza di raggiunge la famosa ‘immunità di gregge'", aggiunge. "La commissione d'inchiesta, perciò, parte male: esclude le Regioni dalle indagini, eppure sono state un soggetto protagonista della gestione pandemica, allo scopo di trasformare un organismo parlamentare in una clava contro le opposizioni: ma non avranno nulla di concreto da agitare, perciò la commissione e la destra falliranno”, conclude la Zanella. Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb (Adnkronos) - “Ieri sera abbiamo vissuto unadella. La destra ha usato toni provocatori, accusatori e menzogneri contro l'ex presidente del Consiglio Conte e l'ex ministro Speranza, portando così il clima in Aula alla esasperazione". Lo dice la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana. "Ci siamo sentiti scagliare addosso tutta la propaganda viscerale con cui la destra guarda al mondo no vax al quale toglie anche il peso delle multe. Ricordo che i vaccini sono stati scelti anche da chi nutriva legittimi dubbi sulla loro efficacia, persone che hanno anteposto i loro dubbi alla urgenza di raggiunge la famosa ‘immunità di gregge'", aggiunge. "La commissione d'inchiesta, perciò, parte male: esclude le Regioni dalle indagini, eppure sono state un soggetto protagonista della gestione pandemica, allo scopo di trasformare un organismoin una clava contro le opposizioni: ma non avranno nulla di concreto da agitare, perciò la commissione e la destra falliranno”, conclude la

