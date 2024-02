multe per chi ha violato l'obbligo di vaccinazione per il Covid: Via libera anche all'emendamento sulla rottamazione quater: i

Covid, via libera definitivo alla Commissione d'inchiesta con i voti di Renzi (Di giovedì 15 febbraio 2024) Le opposizioni si lacerano, Italia Viva vota ancora una volta con la maggioranza di Centrodestra e facilita il via libera definitivo alla Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid nel 2020. Con i voti del partito di Matteo Renzi, infatti, la Camera dei deputati ha licenziato in terza lettura il provvedimento istitutivo della Commissione. I sì sono stati 132, i no 86, uno solo l'astenuto. L'organismo è composto da 15 senatori e 15 deputati, nominati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. E così assicura la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo in almeno un ramo del Parlamento. Il 14 febbraio, nel corso del dibattito sul voto alla Camera per l'istituzione della ...

