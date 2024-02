È caos alla Camera sul via libera alla Commissione d'inchiesta per il Covid , con lo scontro tra maggioranza e opposizione degenerato in più occasioni a urla e insulti. A far saltare i nervi dei deputati è stato il discorso

Covid, via libera alla commissione d’inchiesta. Bagarre in Aula con Conte e Speranza (Di giovedì 15 febbraio 2024) La tumultuosa giornata a Montecitorio si è conclusa con il via libera definitivo per l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid-19. Tuttavia, il percorso verso questo risultato è stato caratterizzato da accese polemiche e momenti di tensione, che hanno evidenziato la profonda contrapposizione tra maggioranza e opposizione.L'intervento incendiario della deputata di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, ha dato il via a una serie di accuse reciproche e scontri verbali in Aula. Buonguerrieri ha riferito di "sentenze con cui sono stati condannati..." in riferimento a Giuseppe Conte e Roberto Speranza, scatenando l'indignazione dell'opposizione e causando la sospensione dei lavori. Il clima infuocato è proseguito anche dopo la ripresa dei lavori, ... Leggi tutta la notizia su ilfogliettone (Di giovedì 15 febbraio 2024) La tumultuosa giornata a Montecitorio si è conclusa con il viadefinitivo per l'istituzione dellad'inchiesta sulla gestione della pandemia da-19. Tuttavia, il percorso verso questo risultato è stato caratterizzato da accese polemiche e momenti di tensione, che hanno evidenziato la profonda contrapposizione tra maggioranza e opposizione.L'intervento incendiario della deputata di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, ha dato il via a una serie di accuse reciproche e scontri verbali in. Buonguerrieri ha riferito di "sentenze con cui sono stati condannati..." in riferimento a Giuseppee Roberto, scatenando l'indignazione dell'opposizione e causando la sospensione dei lavori. Il clima infuocato è proseguito anche dopo la ripresa dei lavori, ...

