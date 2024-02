Covid | sì alla commissione d’inchiesta | Conte indignato

Le opposizioni si lacerano, Italia Viva vota ancora una volta con la maggioranza di Centrodestra e facilita il via libera definitivo alla ... (velvetmag)

Caos alla Camera sull’ok alla commissione Covid - furia di Conte e Speranza. L’insulto a Bignami (FdI) : «Meglio che ti vesti da nazista….» – Il video

È Caos alla Camera sul via libera alla commissione d’inchiesta per il Covid, con lo scontro tra maggioranza e opposizione degenerato in più ... (open.online)