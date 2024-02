Courtois fa sognare l’Inter ma è il suo erede | il piano simil Brazao – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 febbraio 2024)è uno dei portieri più forti della sua generazione ma bisogna iniziare a pensare alla prossima ed è ciò che sta facendo. Andato male l’investimento su, gli occhi degli osservatori nerazzurri si sono spostati proprio in Belgio. L’aggiornamento è firmato Tuttosport NUMERO UNO FUTURO – I ragionamenti chefarà per l’alter ego di Yann Sommer nelle prossime settimane non sono gli unici relativi alla porta. Più che vice-Sommer, attenzione al post-Sommer. Sul taccuino nerazzurro è finito il nome di Tobe Leysen, classe 2002 belga in forza all’Oud-Heverlee Leuven da questa stagione. Già visionato dal vivo da Samir Handanovic, Leysen dopo sei mesi vale già 3-4 milioni di euro a fronte di un investimento di mezzo milione. E in Patria si sprecano i paragoni con la stella Thibaut ...