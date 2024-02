Costa Azzurra | le città più belle da visitare della riviera francese

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Life&People.it Meravigliose d’estate, affascinanti d’inverno. Lesono mete turistiche più ambite in Europa. Raggiungibili anche dall’Italia tramite laLigure, la porzione di terrasi sviluppa sul versante settentrionalemediterranea. Dalla “capitale” Nizza a Cannes, da Mentone a Saint-Tropez sono svariati i luoghi ricchi di cultura, arte e attrazioni da. Dimora aristocratica e meta turistica Oggi laè tra le destinazioni preferite durante il periodo primaverile ed estivo; ma non sempre è stato così. Fino alla Prima Guerra Mondiale laera principalmente occupata in inverno dal ceto borghese ed ...