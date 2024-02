Cos' è lo stress da YouTube | come si cura e come si evita | i consigli di Fjona Cakalli e dei The Show

Davide Flauto, intervistato dal buon Massimo Galanto di TVBlog, svela per quale motivo ha lasciato il talent show e fa il paragone con Mew, la ... (blogtivvu)

Deputata scoperta a rubare vestiti di lusso - si scusa così : “Colpa dello stress”

“Sono sotto stress per via del mio lavoro”. Si è giustificata in questo modo davanti all’evidenza delle telecamere di sicurezza di diversi negozi di ... (thesocialpost)