Cosa sono i quasicristalli scoperti in un micrometeorite e perché sono un materiale “impossibile”

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In un minuscolo meteorite recuperato nel 2002 in Calabria è stato identificato un quasicristallo, untalmente eccezionale da essere definito "impossibile". Eccorendono il piccolo sasso spaziale precipitato in Italia uno dei più rari al mondo.

Si parla spesso di imparare a gestire la classe in contesti sempre più eterogenei. Oggi proviamo a parlare dell’integrazione in classe dei Ragazzi ... (orizzontescuola)

The Athletic analizza la partita di ieri sera del Bayern Monaco, battuto in Champions dalla Lazio grazie a un rigore trasformato da Ciro Immobile. ... (ilnapolista)

Dopo una visita al Cairo, il Direttore della Cia William Burns è arrivato in Israele per incontrare il Direttore del Mossad , David Barnea, e il ... (iltempo)

Medio Oriente, Lula al Cairo: nessuna giustificazione per risposta israeliana contro Hamas Il Cairo, 15 feb. (askanews) - "Non c'è alcuna giustificazione per la risposta israeliana contro il movimento di Hamas. Sfortunatamente, si tratta di uccidere donne e bambini, cosa che non abbiamo mai ...

De Pandis (CalcioLecce): “Il Lecce ha palesato difficoltà sulle palle inattive” "Ci sono più consapevolezze sull’identità ... Ora giocherà sul campo del Torino, cosa è mancato fin qui lontano dal Via del Mare"In Serie A vieni punito quasi sempre al primo errore, e se a questo si ...

ATP Rotterdam: amnesia Rune, Shevchenko vince in tre set. Griekspoor rimonta Hurkacz nella battaglia dei tie break Il n.7 danese paga un passaggio a vuoto che si rivela fatale, il kazako vola ai quarti con la vittoria più importante della carriera. Successo alla distanza anche per il beniamino di casa n.1 olandese ...