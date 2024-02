A fine agosto, il risultato migliore verrà utilizzato per stilare la graduatoria per l'assegnazione alle diverse università. Come è strutturato il test Le domande totali saranno 60 da risolvere in

Cosa cambia per Sinner con il forfait di Medvedev a Doha: una chance in più di sorpasso nel ranking ATP! (Di giovedì 15 febbraio 2024) La notizia del forfait di Daniil Medvedev al torneo ATP 250 di Doha interessa da vicino Jannik Sinner in ottica ranking ATP. La rinuncia del tennista russo a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Qatar permette infatti al fuoriclasse italiano di avere una chance in più per operare il sorpasso sul rivale nella graduatoria internazionale e diventare numero 3 del mondo. Le combinazioni sono due. Una era quella già nota da diversi giorni e prevede che l'azzurro debba vincere il torneo ATP 500 di Rotterdam per issarsi al terzo posto della classifica a partire da lunedì 19 febbraio. L'altra è sopraggiunta dopo la decisione di Medvedev e prevede che all'altoatesino "basti" arrivare in finale a Rotterdam per scavalcare il russo, ma questo ...

