Corteo pro Palestina | manganellate e scontri sotto la sede Rai di Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 - Tensioneladella Rai in via della Fiera a, dove era in corso la manifestazione dei Giovani palestinesi, oltre un migliaio. Ci sono staticon le forze dell'ordine:da parte di polizia e carabinieri, lanci di oggetti vari da parte dei manifestanti. La scintilla è partita quando la prima fila del presidio si è avvicinata agli agenti schierati, che hanno risposto a colpi di manganello e di scudo, mentre dalle retrovie cominciava il lancio di oggetti e petardi. Il motivo degli? I manifestanti hanno detto che la Rai non aveva dato garanzia di non leggere tutto il documento - dal titolo "Comunicato contro il negazionismo del genocidio in corso, la censura e la narrazione filoisraeliana della Rai" - ...