Corte d’Appello di Roma: su carta d’identità ok genitore 1 e 2. Salvini: “Decisione sbagliata” (Di giovedì 15 febbraio 2024) La nota dell'associazione Famiglie Arcobaleno usa toni trionfali: "Corte d'Appello di Roma smentisce un decreto del Ministero dell'Interno del 2019, guidato all'epoca da Matteo Salvini "e lo condanna "ad applicare la dicitura 'genitori' o altra dicitura che corrisponda al genere del genitore sulle carte d'identità elettroniche rilasciate a persone minorenni" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi tutta la notizia su firenzepost (Di giovedì 15 febbraio 2024) La nota dell'associazione Famiglie Arcobaleno usa toni trionfali: "d'Appello dismentisce un decreto del Ministero dell'Interno del 2019, guidato all'epoca da Matteo"e lo condanna "ad applicare la dicitura 'genitori' o altra dicitura che corrisponda al genere delsulle carte d'identità elettroniche rilasciate a persone minorenni" L'articolo proviene da Firenze Post.

