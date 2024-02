CorSport in prima pagina | “Napoli | torna Osimhen | il piano di Mazzarri”

non siamo soli: Corsport e Foglio apprezzano e rilanciano l' sia dal Foglio nell'articolo in prima pagina di Maurizio Crippa "Mica

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La Lazio trionfa in Champions League, ilriaccoglie: il Corriere dello Sport svela le mosse di. L’edizione odierna del Corriere dello Sport cattura l’attenzione degli appassionati di calcio con titoli accattivanti e notizie fresche che rispecchiano l’effervescente panorama calcistico. In, l’impresa della Lazio in Champions League prende il centro del palcoscenico, seguita dal ritorno di Victorsotto la guida di mister Walter. “Lazio Ooh sì!” – La Lazio conquista l’Europa battendo 1-0 il Bayern Monaco. Il Corriere dello Sport esalta l’eccezionale prestazione della squadra capitolina in Champions League, riportando dettagli e emozioni di una serata indimenticabile. L’articolo fornisce un ...