CORSI E RICORSI Parma imbattuto al Tardini dall’anno scorso E l’ultimo a violare lo stadio è stato il Pisa

Una reinvenzione perenne, fra i corsi e ricorsi del gusto e le come pianista il 28 aprile 1952 nel Ridotto del Regio di Parma con

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Da: un percorso circolare lungo quasi un anno all’interno del quale per nerazzurri e ducali, tra stravolgimenti tecnici e volti nuovi sul rettangolo verde, non è cambiato poi così tanto. Il 28 febbraio del 2023 l’asse Torregrossa-Tourè confezionò la rete che valse il successo in casa del, in uno scontro diretto per i playoff che poi, al tirar delle somme, per i ducali si rivelò soltanto un doloroso scivolone e per lo Sporting Club fu l’abbaglio di una suggestione destinata a svanire nelle settimane successive. La formazione emiliana infatti chiuse la stagione alla semifinale playoff, perdendo con il Cagliari che poi sarebbe volato in A; ilterminò tra i fischi della sua gente dopo aver gettato alle ortiche occasioni su occasioni per salire sul treno degli spareggi. Quella sfida nel turno ...