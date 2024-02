Le origini della BB Cream risalgono agli anni Sessanta in Germania, ma è diventata popolare qualche tempo dopo, negli anni Ottanta in Corea del Sud. Oggi, come detto prima, è tra le più amate e

Corea del Sud, Klinsmann ha le ore contate: esonero imminente (Di giovedì 15 febbraio 2024) Jurgen Klinsmann, allenatore della Corea del Sud, ha le ore contate dopo l’eliminazione a sorpresa dalla Coppa d’Asia nella semifinale contro la Giordania. “Abbiamo raggiunto un consenso sul fatto che Klinsmann non può più servire come allenatore della nazionale per vari motivi e che un cambiamento è necessario”, ha detto Hwangbo Kwan, direttore tecnico e membro del comitato della nazionale all’interno della Federcalcio Coreana. Nel corso dell’incontro l’allenatore Klinsmann ha parlato in videoconferenza della competizione. Secondo la Yonhap News Agency, Hwangbo ha dichiarato che il comitato ha valutato che la “preparazione tattica di Klinsmann non era stata all’altezza del compito” durante la Coppa d’Asia. L'articolo CalcioWeb. Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu (Di giovedì 15 febbraio 2024) Jurgen, allenatore delladel Sud, ha le oredopo l’eliminazione a sorpresa dalla Coppa d’Asia nella semifinale contro la Giordania. “Abbiamo raggiunto un consenso sul fatto chenon può più servire come allenatore della nazionale per vari motivi e che un cambiamento è necessario”, ha detto Hwangbo Kwan, direttore tecnico e membro del comitato della nazionale all’interno della Federcalciona. Nel corso dell’incontro l’allenatoreha parlato in videoconferenza della competizione. Secondo la Yonhap News Agency, Hwangbo ha dichiarato che il comitato ha valutato che la “preparazione tattica dinon era stata all’altezza del compito” durante la Coppa d’Asia. L'articolo CalcioWeb.

