Corbo | «Osimhen? C’è il dubbio di un colpevole ritardo Il presidente stavolta intervenga»

(Di giovedì 15 febbraio 2024) A Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Antonio, editorialista di Repubblica. Il giornalista ha commentato la notizia di giornata con ildel volo di. Poi ha anche parlato della possibilità per il Napoli di arrivare al quarto posto. L’obiettivo si può ancora raggiungere ma persono necessarie tre condizioni.: «C’è ildi unsuldi. L’attaccante del Napoli doveva ritornare a Castel Volturno in giornata. Purtroppo ildi un volo ha fatto slittare l’arrivo di Victor che ha perso così la coincidenza per arrivare a Napoli. Il pensiero del giornalista: «? E’ giusto che il ...