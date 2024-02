Il programma, l'orario e come vedere in diretta Virtus Bologna - Reggio Emilia , sfida valida come quarto di finale di Coppa Italia 2024 di basket . Le Vu Nere non vincono la competizione da 22 anni, e vorranno quindi provare a tornare a sollevare la coppa, dopo aver perso in finale l'anno scorso contro Brescia. Di

Coppa Italia Basket 2023/2024: Milano e Venezia raggiungono la semifinale (Di giovedì 15 febbraio 2024) Tutto come pronostico nella sfida di apertuta dei quarti di Final Eight Coppa Italia Basket 2023/2024. Milano-Venezia, infatti, sarà la prima semifinale della manifestazione, con i meneghini che hanno liquidato agevolmente Trento grazie ad un netto 80-57, mentre i lagunari si sono imposti non senza qualche difficoltà su Pistoia per 86-71. FINAL EIGHT Coppa Italia Basket 2023/2024: OLIMPIA Milano-ENERGIA TRENTINO 80-57 Non c’è storia tra Milano e Trento. I meneghini vincono di prepotenza dimostrando di volere mettere le mani sul trofeo. Fin dall’inizio, la squadra di Messina mette gli avversari all’angolo che riescono comunque a ... Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 febbraio 2024) Tutto come pronostico nella sfida di apertuta dei quarti di Final Eight, infatti, sarà la primadella manifestazione, con i meneghini che hanno liquidato agevolmente Trento grazie ad un netto 80-57, mentre i lagunari si sono imposti non senza qualche difficoltà su Pistoia per 86-71. FINAL EIGHT: OLIMPIA-ENERGIA TRENTINO 80-57 Non c’è storia trae Trento. I meneghini vincono di prepotenza dimostrando di volere mettere le mani sul trofeo. Fin dall’inizio, la squadra di Messina mette gli avversari all’angolo che riescono comunque a ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza